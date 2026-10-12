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यूपी: कांग्रेस दफ्तर में हंगामा, सामने आई वजह, अजय राय की नेम प्लेट उखाड़ने से शुरू हुआ था विवाद?
लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बीते दिन रविवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस पार्षद ममता चौधरी के समर्थक के बीच हुए विवाद के बाद कांग्रेस कार्यालय पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है।
अमर उजाला ने इस विवाद की वजह जाननी चाही। इस पर चेयरमैन मीडिया विभाग कुंवर सिंह निषाद का कहना है कि ये बाहरी लोग आकर आराधना मिश्रा का कार्यक्रम खराब करना चाहते थे। इस वजह से इस तरह के विवाद को किया गया है। वहीं अंदरखाने चर्चा है कि पूरा प्रकरण अजय राय की नेम प्लेट को उखाड़े जाने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई।
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