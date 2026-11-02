Video: युवाओं से भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने की अपील

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नेशनल पीजी कॉलेज के इतिहास विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने युवाओं से भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान हैं। युवाओं को इनके महत्व को समझते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ना चाहिए। संगोष्ठी में भौतिक संस्कृति, मौखिक परंपराओं और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर चर्चा की जा रही है।

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