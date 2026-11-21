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Video: शहीद पथ पर पुलिसकर्मियों को IPS राकेश कुमार सिंह ने दी मुस्तैदी की नसीहत

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 04:03 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 04:03 PM IST







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शहीद पथ पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों का निरीक्षण करते हुए आईपीएस राकेश कुमार सिंह ने उन्हें मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि अपना वजन भी ठीक रखें, तभी वर्दी अच्छी लगेगी। साथ ही ड्यूटी स्थल के आसपास कोई वाहन खड़ा न होने देने की हिदायत दी। ... और पढ़ें

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