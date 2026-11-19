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समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने शिवपाल यादव के घर सामने लगाया पोस्टर और दर्शाया गया है कि यह उन लोगों को जवाब है जो आजम खान और सपा के उसूलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई भी सरकार या राजनीति इन सिद्धांतों को नहीं तोड़ सकती और आजम खान हमेशा समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। नेता ने आरोप लगाया कि कई बार मंत्री, विधायक और सांसद रह चुके आजम खान पर किताब, बकरी और भैंस चोरी जैसे फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। इसे अन्याय व झूठ के खिलाफ सच और न्याय की जीत बताते हुए उन्होंने सरकार पर विशेष समुदाय के उत्पीड़न तथा प्रदेश में बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। अंत में उन्होंने कहा कि सपा सभी धर्मों को साथ लेकर 2027 में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और आजम खान के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी।

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