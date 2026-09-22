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Video: सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Tue, 22 Sep 2026 01:31 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:31 PM IST
Video: सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
गोमतीनगर स्थित यूपी बैडमिंटन अकादमी में सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में खिलाड़ियों ने कोर्ट पर दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्थानों से पहुंचे खिलाड़ियों ने जीत के लिए जोरदार मुकाबले खेले। क्वालिफाइंग राउंड में खिलाड़ियों के बीच तेज रफ्तार स्मैश, शानदार रैलियां और बेहतरीन डिफेंस देखने को मिला। प्रतियोगिता के जरिए खिलाड़ी अगले चरण में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत से मुकाबला करते नजर आए। अकादमी में दिनभर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की आवाजाही बनी रही। आयोजन के दौरान खिलाड़ियों ने खेल भावना और अनुशासन का परिचय दिया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आगे के दौर में अपनी जगह बनाएंगे।
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