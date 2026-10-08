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VIDEO: सीजी सिटी वेटलैंड को आज गुरुवार से अगले आदेश तक दर्शकों के लिए बंद किया गया

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 08 Oct 2026 12:28 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 12:28 PM IST







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लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित एलडीए की ओर से गोमती किनारे बनाए गए सीजी सिटी वेटलैंड को आज गुरुवार से अगले आदेश तक दर्शकों के लिए, गोमती के बढ़े हुए जल स्तर को देखते हुए बंद कर दिया गया है। मौजूद सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि अगले आदेश आने तक वेटलैंड को बंद रखा जाए। ... और पढ़ें

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