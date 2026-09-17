Video: राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आशीर्वाद दीप कार्यक्रम, तीन लाख दीप जलाने का संकल्प

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर ‘आशीर्वाद दीप’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तीन लाख दीप जलाने का संकल्प लिया गया है। आयोजन को लेकर स्थल पर तैयारियां पूरी की गई हैं और बड़ी संख्या में दीप सजाए गए हैं। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने दीप प्रज्ज्वलन की तैयारियां कीं। आयोजकों के मुताबिक, अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर यह विशेष आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर दीप प्रज्ज्वलित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है।

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