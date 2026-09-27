लखनऊ के वृंदावन सेक्टर-3 में जलभराव, पावर हाउस में भी भरा पानी

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लखनऊ में वृंदावन सेक्टर-3 में जलभराव की स्थिति है। पूरी कॉलोनी पानी में डूबी है। इसके चलते वृंदावन सेक्टर-3 के पावर हाउस में भी पानी भर गया। कॉलोनी के लोगों का कहना है यहां हर साल पानी भर जाता है। जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है।

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