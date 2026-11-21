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लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर शहीद पथ पुल की ओर जाने वाला मार्ग आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। वाहन चालक पुल के बगल से होकर गुजर रहे हैं। वहीं, कानपुर रोड की ओर जाने वाले वाहनों को रोजाना की तरह आवाजाही की अनुमति है। इन वाहनों को रास्ते में कहीं नहीं रोका जा रहा है।

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