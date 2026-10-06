Video: नाव न होने से बाढ़ में डूबी सड़क पर जा रहे छह बच्चे डूबे, पांच सुरक्षित; विमल की तलाश जारी

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लासा गांव के पास मंगलवार सुबह करीब आठ बजे बाढ़ के पानी में बड़ा हादसा हो गया। नाव उपलब्ध न होने के कारण बाढ़ में डूबी सड़क से होकर लासा गांव जा रहे छह बच्चे पानी में डूब गए। ग्रामीणों और उनके साथियों ने पांच बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 20 वर्षीय विमल गहरे पानी में डूब गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। विमल की तलाश के लिए राहत एवं बचाव दल को सूचना दी गई। करीब 45 मिनट बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मोटरबोट तैयार कर बाढ़ के पानी में विमल की तलाश शुरू कर दी।

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