{"_id":"6ac36ca6e8cacf6ba20558cf","slug":"video-video-narayanae-rajabhara-bl-thasha-naramanae-ma-bhal-samaja-ka-bugdha-yagathana-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: नारायण राजभर बोले- देश निर्माण में भील समाज का बड़ा योगदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दारुलशफा स्थित कॉमन हाल में महाराणा पूंजा भील की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य अतिथि नारायण राजभर ने महाराणा पूंजा भील के योगदान को याद किया। नारायण राजभर ने कहा कि देश निर्माण में भील समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि महाराणा पूंजा भील ने अपने रण कौशल और साहस से हल्दीघाटी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके अनुसार, पूंजा भील ने मुगल सेना के खिलाफ महाराणा प्रताप का साथ दिया और युद्ध में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास में महाराणा पूंजा भील और उनके वंशजों को वह सम्मान नहीं मिल सका, जिसके वे हकदार थे। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने महाराणा पूंजा भील के जीवन और उनके योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान वक्ताओं ने भील समाज के सामाजिक और ऐतिहासिक योगदान को सामने लाने तथा नई पीढ़ी को अपने इतिहास और महापुरुषों के बारे में जानकारी देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में समाज के कई लोग मौजूद रहे।

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