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Video: नरही में बुजुर्ग और विधवा महिलाओं के पैर धोकर किया सम्मान

Akash Dwivedi

Updated Mon, 19 Oct 2026 02:58 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 02:58 PM IST







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शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के पावन अवसर पर नरही नागरिक व्यापारी कल्याण समिति की ओर से सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुराना ताड़ीखाना चौराहे पर समिति के सदस्यों ने बुजुर्ग और उपेक्षित विधवा महिलाओं के पैर धोकर उनका सम्मान किया। ... और पढ़ें

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