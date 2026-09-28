लखनऊ: पीड़ित परिजनों से मिले सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य, सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो की हुई थी मौत

राजधानी लखनऊ में माल क्षेत्र के नबीपनाह गांव में चार माह पहले सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले मजदूर रिंकू और राजेश के परिजनों से सोमवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य रवि रामू कालोसे ने मुलाकात की।

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उन्होंने हादसे की जानकारी लेने के साथ परिवार को मिलने वाली सरकारी सहायता में हो रही देरी और कार्रवाई के बारे में पूछताछ की। पीड़ित परिजनों ने आयोग के सदस्य से अपनी समस्याएं बताईं। आयोग के सदस्य ने कहा कि सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा जरूरी है। विज्ञापन



उन्होंने नियमानुसार हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान एडीओ पंचायत सुनील सिंह, सचिव सतगुरु, ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह और इंस्पेक्टर नवाब अहमद मौजूद रहे। उन्होंने हादसे की जानकारी लेने के साथ परिवार को मिलने वाली सरकारी सहायता में हो रही देरी और कार्रवाई के बारे में पूछताछ की। पीड़ित परिजनों ने आयोग के सदस्य से अपनी समस्याएं बताईं। आयोग के सदस्य ने कहा कि सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा जरूरी है।उन्होंने नियमानुसार हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान एडीओ पंचायत सुनील सिंह, सचिव सतगुरु, ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह और इंस्पेक्टर नवाब अहमद मौजूद रहे।

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