Video: मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए सवाल

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मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मतदाता सूची में नामों में बदलाव और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर संज्ञान लेने की मांग की। साथ ही लोगों से अपने ईपीआईसी नंबर और मतदाता सूची में दर्ज जानकारी का मिलान करने की अपील की। वहीं, यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,150 मतदाताओं के नाम बदल दिए गए, जबकि उनके ईपीआईसी नंबर और सीरियल नंबर पहले जैसे ही हैं। उन्होंने प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने का भी दावा किया। दोनों नेताओं ने मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए। हालांकि, मतदाताओं के नामों में बदलाव और कथित गड़बड़ियों से जुड़े इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं हुई है।

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