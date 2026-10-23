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Video: लखनऊ खंड स्नातक चुनाव में पहली बार मतदान कर उत्साहित दिखीं श्रुति, आयशा और बीनू

Akash Dwivedi

Updated Fri, 23 Oct 2026 10:37 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 10:37 AM IST







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लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन में उच्च प्राथमिक विद्यालय, आलमबाग नगर क्षेत्र जोन-1 में श्रुति यादव, आयशा बानो और बीनू कुमारी शुक्ला ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहली बार मतदान करने पहुंचीं तीनों मतदाताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी निभाई। ... और पढ़ें

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