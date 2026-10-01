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Video: लोक भवन में 87 इंटरसेप्टर वाहनों का फ्लैग ऑफ, कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी

Akash Dwivedi

Updated Thu, 01 Oct 2026 01:44 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 01:44 PM IST







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लोक भवन में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 87 इंटरसेप्टर वाहनों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनमें चारपहिया और दोपहिया वाहन शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। इन इंटरसेप्टर वाहनों को यातायात और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वाहनों का निरीक्षण किया। ... और पढ़ें

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