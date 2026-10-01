यूपी: लोकतंत्र सेनानियों से मिले अखिलेश यादव, बोले- सरकार बनी तो सम्मान राशि 51 हजार रुपये महीना करेंगे
अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गोरखपुर में जलभराव और कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार का वीडियो बनाने वाले युवक पर गुंडा एक्ट लगाया गया। लोकतंत्र सेनानियों से मुलाकात के दौरान अखिलेश ने सम्मान राशि बढ़ाने, निशुल्क इलाज और यात्रा सुविधाओं का वादा किया।
विस्तार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए गोरखपुर में जलभराव और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार का वीडियो बनाने वाले एक युवा पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया। अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर में पानी भरने की तस्वीर या वीडियो बनाने पर भी कार्रवाई की जा रही है, जबकि प्रदेश में लंबे समय से एक ही दल की सरकार है।
अखिलेश यादव ने लोकतंत्र सेनानियों से मुलाकात कर उनका स्वागत और सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सेनानियों ने अपने संघर्ष के अनुभव साझा किए और उन्हें कई सुझाव दिए। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपये प्रतिमाह की जाएगी।
उन्होंने उनके इलाज और दवाओं की सुविधा सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपलब्ध कराने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की ट्रेन और बस यात्रा से जुड़ी मांगों को भी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा।
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "...सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम और आप समय-समय पर कह चुके हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुलिस भाजपा की कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। इस संकट से तभी बचा जा सकता है जब… pic.twitter.com/wMg5fyV8Wb— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 1, 2026
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "...सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम और आप समय-समय पर कह चुके हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुलिस भाजपा की कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। इस संकट से तभी बचा जा सकता है जब… pic.twitter.com/wMg5fyV8Wb— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 1, 2026
बोले- पीडीए पर अत्याचार का दौर इमरजेंसी जैसा
अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दौर में पीडीए वर्ग पर अत्याचार होगा, उसे इमरजेंसी का दौर कहा जाएगा। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा के शासन में लोग इमरजेंसी जैसे दौर से गुजर रहे हैं। हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने गोरखपुर के जलभराव को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे।
अखिलेश का सवाल- दिल्ली में लगे होर्डिंग किसने लगवाए?
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान लगाए गए बड़े-बड़े होर्डिंग्स को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, तब दिल्ली में कई बड़े होर्डिंग लगाए गए। उन्होंने सवाल किया कि इन्हें किसने लगवाया और कहा कि चुनाव आयोग ने तो इन्हें नहीं लगवाया होगा। दिल्ली में बैठक से पहले विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हुए होर्डिंग लगाए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई थी।
अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को कार्यालय बनाने के बजाय चुनाव आयोग में ही एक फ्लोर ले लेना चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘इंडियन डेमोक्रेसी ऑन टारगेट’ लिखी तस्वीर भी दिखाई और कहा कि इन तस्वीरों को कैसे भुलाया जा सकता है। सपा अध्यक्ष ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें हराने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की गईं। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए।
कॉर्पोरेट जगत में सपा की पहुंच की बात
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की धमक कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक भी पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सरकारी निवेश के साथ कॉर्पोरेट निवेश भी जरूरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम और आप समय-समय पर कह चुके हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुलिस भाजपा की कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। इस संकट से तभी बचा जा सकता है जब भाजपा हटेगी, भाजपा हटेगी संकट हटेगा।