Video: लगातार बारिश से लखनऊ के कई इलाकों में जलभराव, घुटनों तक पानी के बीच गुजर रहे लोग

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राजधानी में शुक्रवार सुबह से शुरू हुई लगातार बारिश शनिवार को भी जारी रही। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। आशियाना के सेक्टर-एल में रेल विहार समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र महाराज मार्ग पर घुटनों तक पानी भर गया। लोग इसी जलभराव के बीच आने-जाने को मजबूर हैं। वहीं, आशियाना सेक्टर-के में साईं मंदिर के पास भी बारिश का पानी भर गया है। जलभराव के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में स्थिति और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है।

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