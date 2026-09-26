यूपी: लखनऊ में चीनी मांझे से प्रॉपर्टी डीलर का गला जख्मी, 10 टांके लगे; ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा

खतरनाक चीनी मांझे की चपेट में आने से ठाकुरगंज के सरफराजगंज निवासी प्रॉपर्टी डीलर अजमी हुसैन का गला बुरी तरह जख्मी हो गया। उन्हें इलाज के दौरान गले में 10 टांके लगाए गए। हादसा बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे काकोरी नगर पंचायत के बाहर नौवस्ता रेलवे ओवरब्रिज के पास हुआ। फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है।

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