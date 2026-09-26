Video: 48 घंटे की लगातार बारिश से अलीगंज सेक्टर-क्यू चौराहे पर जलभराव

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राजधानी में पिछले 48 घंटे से हो रही जोरदार बारिश के चलते अलीगंज के सेक्टर-क्यू चौराहे पर जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़क पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण क्षेत्र में जल निकासी प्रभावित हुई है। चौराहे पर जमा पानी के बीच लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों ने जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल्द पानी की निकासी कराने की मांग की है।

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