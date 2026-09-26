{"_id":"6ab7754c8ea1a8eec4057118","slug":"video-video-kamata-caraha-para-jalbharava-sa-ragata-raha-vahana-bhara-brasha-ka-btha-saugdhaka-para-pana-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: कमता चौराहे पर जलभराव से रेंगते रहे वाहन, भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में भारी बारिश के बाद कमता चौराहे पर जलभराव की स्थिति बन गई। सड़क पर पानी भरने के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। जलभराव के बीच वाहन धीमी रफ्तार से गुजरते नजर आए। कई जगह पानी अधिक होने के कारण वाहन चालकों को सावधानी से निकलना पड़ा। बारिश के बीच चौराहे पर वाहनों की रफ्तार धीमी होने से जाम जैसी स्थिति बनी रही। जलभराव के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। राहगीरों को भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। लगातार बारिश के चलते चौराहे पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रही।

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