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विनोद साहनी हत्याकांड: परिजनों से मिलने जा रहे सांसद चंद्रशेखर को बाराबंकी में पुलिस ने रोका, किया नजरबंद

Sun, 13 Sep 2026 02:08 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 13 Sep 2026 02:08 PM IST
सार

गोंडा में विनोद साहनी हत्याकांड के बाद परिजनों से मिलने जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी में पुलिस ने रोक लिया। उन्हें आगे जाने से रोकते हुए गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया गया। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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MP Chandrashekhar stopped by police in Barabanki placed under house arrest who went to meet Vinod Sahni family
सांसद चंद्रशेखर को बाराबांकी में पुलिस ने रोका - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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यूपी के गोंडा में विनोद कुमार साहनी की हत्या के मामले में सियासत गर्म है। रविवार को परिजनों से मिलने जा रहे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी में रामनगर पुलिस ने रोक लिया। 

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बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर पुलिस ने काफिले को रोककर चंद्रशेखर आजाद को बुढ़वल गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें गेस्ट हाउस पहुंचा दिया।
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चंद्रशेखर आजाद को रोके जाने की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखाई दी। गेस्ट हाउस के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
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बताते चलें कि गोंडा के कर्नलगंज में विनोद कुमार साहनी की हत्या के बाद राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। इसी क्रम में चंद्रशेखर आजाद रविवार को उनके परिजनों से मिलने जा रहे थे। पुलिस की ओर से उन्हें गोंडा जाने से रोके जाने को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

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