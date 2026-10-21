{"_id":"6ad86038d7eafa84c3073af1","slug":"video-video-itharanagara-ka-ravathara-pall-ma-sathara-khal-ka-satha-tharaga-paja-ka-samapana-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: इंदिरानगर के रविंद्र पल्ली में सिंदूर खेला के साथ दुर्गा पूजा का समापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: इंदिरानगर के रविंद्र पल्ली में सिंदूर खेला के साथ दुर्गा पूजा का समापन

Akash Dwivedi

Updated Wed, 21 Oct 2026 12:18 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 12:18 PM IST







Link Copied



इंदिरानगर के रविंद्र पल्ली में दुर्गा पूजा के समापन के दौरान महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाई। इस दौरान महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की। पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच महिलाओं ने मां दुर्गा को विदाई दी। ... और पढ़ें

विज्ञापन