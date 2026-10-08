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VIDEO: इकाना स्टेडियम के पास फीनिक्स प्लासियो मॉल के सामने जलभराव, लोगों को हो रही मुश्किल
लखनऊ में इकाना स्टेडियम के पास फीनिक्स प्लासियो मॉल के सामने गुरुवार को भी जल भराव की स्थिति वैसी की वैसी ही रही लोग इसके बीच से गुजर कर जाने को मजबूर हैं।
- शहीद पथ टेंडर पाम अस्पताल के सामने सड़क पर जलभराव हो गया है। इसी के बीच लोग निकल कर जा रहे हैं। वहीं स्थानीय बच्चे बैरिकेड को गड्ढों के आसपास रख रहे हैं जिससे कि गाड़ियां गड्ढे में गिरने से बच सके।
- गोमती नगर विस्तार स्थित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के दफ्तर में गोमती का पानी जमा हुआ।
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