VIDEO: बाढ़ प्रभावित फैजुल्लागंज में देर रात तक मुस्तैद रही पुलिस

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फैजुल्लागंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्रा और इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा पुलिस टीम के साथ देर रात तक मुस्तैद रहे। अधिकारियों ने घर-घर पहुंचकर लोगों का हाल जाना और उनकी समस्याएं सुनीं। एसीपी ने लोगों से कहा कि किसी भी परेशानी पर तत्काल 112 पर सूचना दें, पुलिस टीम मदद के लिए पहुंचेगी। इसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जरूरतमंदों की मदद की।

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