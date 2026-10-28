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Video: बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में सदरौना और गोसाईगंज की टीमों के बीच मुकाबला

Akash Dwivedi

Updated Wed, 28 Oct 2026 02:24 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 02:24 PM IST







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चौक स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में सदरौना और गोसाईगंज की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता में सदरौना की टीम गुलाबी और गोसाईगंज की टीम पीली ड्रेस में खेलती नजर आई। ... और पढ़ें

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