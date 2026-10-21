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Video: बंगाली क्लब और लाटूश रोड पर सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को दी विदाई

Akash Dwivedi

Updated Wed, 21 Oct 2026 02:32 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 02:32 PM IST







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दुर्गा पूजा के समापन पर बंगाली क्लब और लाटूश रोड पूजा संगद समिति की ओर से आयोजित दुर्गोत्सव में विसर्जन से पहले महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाई। महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की। पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच मां दुर्गा को विदाई दी गई। ... और पढ़ें

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