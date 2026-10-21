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Video: ऐशबाग में 75 फीट ऊंचे हाईटेक रोबोटिक रावण का दहन, श्रीराम ने किया रावण का वध

Akash Dwivedi

Updated Wed, 21 Oct 2026 10:57 AM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 10:57 AM IST







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ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में 75 फीट ऊंचे हाईटेक रोबोटिक रावण का दहन किया गया। रामलीला के दौरान भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया। रावण के हाईटेक रोबोटिक स्वरूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदान पहुंचे। पुतले के दहन के साथ मैदान में जय श्रीराम के जयघोष गूंज उठे। ... और पढ़ें

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