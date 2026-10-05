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Video: 8 अक्टूबर को होगी स्व. रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा
गोमतीनगर स्थित होटल रेनेसां में आगामी 8 अक्टूबर को स्व. रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा के संबंध में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सांसद अरुण भारती ने कार्यक्रम की तैयारियों और आयोजन को लेकर जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि स्व. रामविलास पासवान की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है।
प्रेसवार्ता के दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा, आयोजन की तैयारियों और श्रद्धांजलि सभा से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। सांसद अरुण भारती ने लोगों से कार्यक्रम में शामिल होकर स्व. रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की।
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