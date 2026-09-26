{"_id":"6ab74a89dab08d015f097b26","slug":"video-video-48-ghata-sa-lgatara-brasha-gamata-natha-ka-bugdhha-jalsatara-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: 48 घंटे से लगातार बारिश, गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी लखनऊ में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही जोरदार बारिश के चलते गोमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश के कारण नदी में पानी का प्रवाह बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। गोमती नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संबंधित विभागों और प्रशासन की ओर से निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगों को नदी और आसपास के निचले इलाकों से सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

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