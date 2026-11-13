{"_id":"6af6893252211764f20c3a51","slug":"video-panchkalyanak-pratishtha-mahotsav-will-be-organised-at-jain-temple-daliganj-in-lucknow-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ के जैन मंदिर डालीगंज में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन, 9 से 15 नवंबर तक चलेगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ के जैन मंदिर डालीगंज में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन, 9 से 15 नवंबर तक चलेगा

Bhupendra Singh

Updated Fri, 13 Nov 2026 09:21 AM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 09:21 AM IST







Link Copied



लखनऊ के जैन मंदिर डालीगंज में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन, 9 से 15 नवंबर तक चलेगा

विज्ञापन