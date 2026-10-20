लखनऊ: विजयादशमी पर गोमती नगर में निकली भव्य शोभायात्रा, लगे जयश्री राम के जयकारे

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विजयादशमी के पावन अवसर पर गोमती नगर के मरीन ड्राइव से राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति की ओर से एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन और उत्साह के माहौल के बीच यात्रा ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे चारों ओर एक बेहद ऊर्जावान और उत्सव का माहौल देखने को मिला।

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