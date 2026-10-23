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लखनऊ: शहर में लगा विवादित पोस्टर, अखिलेश यादव पर साधा गया निशाना

रोहित मिश्र

Updated Fri, 23 Oct 2026 09:36 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 09:36 AM IST







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लखनऊ में लगे विवादित पोस्टरों में अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए सपा पर माफियाओं को संरक्षण देने और परिवारवाद के आरोप लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान की तस्वीरों के साथ कई सियासी तंज कसे गए हैं। ... और पढ़ें

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