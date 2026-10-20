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लखनऊ: महाष्टमी की भव्य पूजा संपन्न, बच्चों और महिलाओं ने दिखाया जबरदस्त उत्साह
लखनऊ इंदिरा नगर बी ब्लॉक स्थित 'बंधु महल दुर्गा पूजा समिति' में महाष्टमी की पूजा अत्यंत भव्यता और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। इस वर्ष अष्टमी की पूजा का समय थोड़ा अलग रहा—अल सुबह 4:30 बजे से ही पूजा का शुभारंभ हो गया था। इतनी सुबह होने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था और पूरा प्रांगण भक्तों से खचाखच भरा रहा।
इसके बाद सुबह 7:26 बजे अत्यंत पवित्र मानी जाने वाली संधि पूजा शुरू हुई, जो सुबह लगभग 8:00 बजे तक चली। शाम के समय समिति में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। शाम 7:15 बजे मां की आरती की गई, जिसके बाद पारंपरिक बंगाली 'धुनुची नाच' का मनमोहक प्रदर्शन हुआ। आरती के उपरांत इलाके की महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने पूरे माहौल को उत्सव के रंग में रंग दिया।
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