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लखनऊ में नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नियमित न आने से लोग नाराज, किया प्रदर्शन

Bhupendra Singh

Updated Sun, 04 Oct 2026 11:18 AM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 11:18 AM IST







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राजधानी लखनऊ में तेलीबाग क्षेत्र के वृंदावन सेक्टर 6 में नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नियमित रूप से नहीं आती है। इससे नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की। ... और पढ़ें

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