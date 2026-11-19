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लखनऊ। सर्दी की दस्तक के साथ एलडीए ने अपने पार्कों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव कर दिया है। अब पार्क सुबह देर से खुलेंगे और शाम को जल्द बंद होंगे। उद्यान अधिकारी एसके भारती की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब 31 मार्च तक एलडीए के पार्क सुबह छह से रात नौ बजे तक ही खुलेंगे। अभी तक ये सुबह पांच से रात 10 बजे तक खुलते थे। टिकट और मासिक पास की दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।