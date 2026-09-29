{"_id":"6abb3ed17d0728d7da05b1a5","slug":"video-lkhanauu-ma-kahasana-ka-btha-nasha-ma-thhata-calka-na-lga-para-caugdhhaya-dal-eka-mata-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में कहासुनी के बाद नशे में धुत चालक ने लोगों पर चढ़ाया डाला, एक मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी कलां के कुम्हारन टोला गांव में सोमवार देर रात लगभग 9 बजे पड़ोसी से कहासुनी होने के बाद नशे में धुत डाला चालक फरजान ने सड़क किनारे बैठे लोगों पर डाला चढ़ा दिया। इसमें बुजुर्ग श्यामलाल (55), महिला रोमन और उसकी बच्ची मिष्ठी (5) गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन और पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। श्याम लाल की हालत गंभीर देखते बलरामपुर में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना के बाद गांव में तनाव की स्थित बनी हुई है।एसीपी ज्ञानेंद्र सिंह और मलिहाबाद ,रहीमाबाद, माल थाने की फोर्स गांव में तैनात है।

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