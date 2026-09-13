लखनऊ में इटौंजा के मानपुर-बगहा रोड पर जलभराव, सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

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लखनऊ में इटौंजा के मानपुर से बगहा जाने वाले रोड पर जलभराव से ग्रामीण परेशान है । इसकी वज से कई हादसे रोजाना होते है कई लोग आये दिन चोटिल होते है।इन समस्याओं को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओ ने मानपुर में धरना किया। इसमें इटौंजा सेक्टर प्रभारी की अगवाई में लवकुश यादव, हिमांशु यादव.मोहित कनोजिया.राजकुमार गौतम.रितेश .सोनू शिवम् सुरेन्द्र सिंह.नीरज प्रजापति जिला उपाध्यक्ष.हरिपाल यादव राजपाल यादव शामिल रहे।

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