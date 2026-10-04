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लखनऊ में एसजीपीजीआई थाना परिसर में पुलिसकर्मियों ने चलाया सफाई अभियान

Bhupendra Singh

Updated Sun, 04 Oct 2026 11:43 AM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 11:43 AM IST







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लखनऊ में एसजीपीजीआई थाना परिसर में पुलिसकर्मियों ने सफाई अभियान चलाया। इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक थाने की सफाई में जुटे दिखे। इस दौरान पूरे परिसर को साफ किया गया। कार्यालय की सफाई में महिला पुलिसकर्मी जुटी रहीं। ... और पढ़ें

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