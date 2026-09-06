{"_id":"6a9d2dd62028e9083e07bd76","slug":"video-lkhanauu-ka-cashayara-hama-ma-manaya-gaya-asahaya-vathathha-ka-janamathana-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ के चशायर होम में मनाया गया असहाय वृद्धों का जन्मदिन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी लखनऊ में तेलीबाग क्षेत्र के साउथ सिटी स्थित चशायर होम में असहाय वृद्ध लोगों का रविवार को जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आश्रम में रहने वाले रेजिडेंट प्रभात कुमार देवा, श्री बागची, अलका गुप्ता, अनुराधा बाजपेई और वहां के सेवक राजकुमार का जन्मदिन मनाया गया। संस्था के सेक्रेटरी सुधीर हलवासिया ने बताया कि इस संस्था के संस्थापक लिनार्ड चशायर का जन्मदिन मनाया गया। उन्हीं के साथ यहां रहने वाले चार रेजिडेंट का भी जन्मदिन मनाया गया।

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