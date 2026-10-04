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लखनऊ के चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन

Bhupendra Singh

Updated Sun, 04 Oct 2026 11:44 AM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 11:44 AM IST







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लखनऊ के चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्कूल के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान लंबी कूद में खिलाड़ियों ने दम दिखाया। ... और पढ़ें

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