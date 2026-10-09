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68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आवास घेरकर प्रदर्शन किया

Bhupendra Singh

Updated Fri, 09 Oct 2026 12:03 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 12:03 PM IST







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लखनऊ में 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आवास घेरकर प्रदर्शन किया। आरक्षण विसंगति दूर करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का पालन करने की मांग की। ... और पढ़ें

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