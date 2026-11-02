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आजम खां की गिरफ्तारी पर अखिलेश ने साधा निशाना, बोले- लगातार अन्याय कर रही सरकार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां की दोबारा गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजम खां के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अन्याय कोई और नहीं, बल्कि सरकार ही कर रही है।
अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खां के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। उनकी दोबारा गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से आजम खां के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।
अखिलेश यादव के इस बयान के बाद आजम खां की गिरफ्तारी का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है।
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