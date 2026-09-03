पर्यटन विभाग का लोगो जारी करेंगे मुख्यमंत्री : शंकर घोष

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यटन विभाग का नया लोगो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार, 4 सितंबर को जारी करेंगे। कोलकाता स्थित धनधान्य सभागार में सुबह 10:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में लोगो का अनावरण किया जाएगा। इस दौरान लोकगीत दल ‘दोहार’ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। कार्यक्रम में आमंत्रित लोगों से उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है।

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