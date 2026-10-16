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जम्मू: राजोरी-कोटरंका मार्ग पर बाइक और जेसीबी की भीषण टक्कर, दो युवक गंभीर घायल; एक का पैर कटा

Nikita Gupta

Updated Fri, 16 Oct 2026 12:44 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 12:44 PM IST







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राजोरी-कोटरंका मार्ग पर बाइक और सामने से आ रही जेसीबी मशीन की आमने-सामने टक्कर में महोरे क्षेत्र के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक युवक का पैर कट गया। स्थानीय युवाओं ने घायलों को जीएमसी राजौरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। ... और पढ़ें

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