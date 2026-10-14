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गुरेज में दर्दनाक घटना: गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत, सड़क बंद होने से अटकी शिफ्टिंग

Nikita Gupta

Updated Wed, 14 Oct 2026 02:28 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 02:28 PM IST







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उत्तरी कश्मीर के गुरेज के तुलैल क्षेत्र में गर्भवती हसीना बेगम और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क बंद होने और प्रशासनिक अनुमति में देरी के कारण उसे जिला अस्पताल बांदीपोरा समय पर शिफ्ट नहीं किया जा सका। ... और पढ़ें

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