{"_id":"6ad1bd63443f8aaa3a093401","slug":"video-markets-shut-in-gurez-after-death-of-pregnant-woman-newborn-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: गर्भवती महिला और नवजात की मौत से गुरेज में आक्रोश, बंद रहे बाजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: गर्भवती महिला और नवजात की मौत से गुरेज में आक्रोश, बंद रहे बाजार

Nikita Gupta

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:30 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:30 AM IST







Link Copied



उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में गर्भवती महिला और उसके नवजात की मौत के बाद बुधवार को बाजार बंद रहे। इस घटना से दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्र में आपात स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल स्टाफ, समय पर रेफरल और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन