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जम्मू-कश्मीर: सोनमर्ग में दिखा हिमालयन ब्राउन बियर, दहशत में स्थानीय लोग; वन्यजीव विभाग से कार्रवाई की मांग

Nikita Gupta

Updated Fri, 16 Oct 2026 12:45 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 12:45 PM IST







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सोनमर्ग में हिमालयन ब्राउन बियर देखे जाने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोगों ने वन्यजीव विभाग से तत्काल कार्रवाई करने और क्षेत्र में सुरक्षा के उचित इंतजाम करने की मांग की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। ... और पढ़ें

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