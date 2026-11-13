ठीक दो दिन बाद आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला कर दिया। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं इस नाबालिग का इस्तेमाल रेकी के लिए तो नहीं किया गया था।
सीआरपीएफ की टीम पर हमला: 'हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं...', कुलगाम में नाके पर नाबालिग की धमकी कहीं रेकी तो नहीं
अमृतपाल सिंह बाली, अमर उजाला, श्रीनगर Published by: Sharukh Khan Updated Fri, 13 Nov 2026 11:11 AM IST
सार
कुलगाम में CRPF चेकपोस्ट पर हमले से दो दिन पहले नाबालिग ने जवानों को क्या धमकी दी थी?
कुलगाम के नौपोरा अखरन में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमले के ठीक दो दिन पहले सोमवार को नाके पर खड़े एक किशोर ने धमकी दी थी। किशोर ने धमकी देते हुए कहा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं...। जांच एजेंसियां घटनाक्रम जोड़ रहीं हैं। नाकों पर तैनात जवानों को संदिग्ध गतिविधि हल्के में न लेने के निर्देश दिए गए हैं।
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