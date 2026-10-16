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जम्मू-कश्मीर: गुरेज में गर्भवती महिला की मौत पर जांच के आदेश, दोषी डॉक्टर पर होगी सख्त कार्रवाई

Nikita Gupta

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:29 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:29 AM IST







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गुरेज घाटी में गर्भवती महिला की मौत के मामले में बांदीपोरा की डीसी इंदु छिब ने संबंधित डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। डीसी ने आश्वासन दिया कि जांच में जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ... और पढ़ें

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